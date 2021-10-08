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Teknoloji

Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi

Facebook, "Her şeyi bir an önce normale çevirmek için çalışıyoruz ve meydana gelen zorluktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 08.10.2021
Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi

New York

Facebook hizmetlerine erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazılarının uygulama ve hizmetlerimize erişim sorunu yaşadığının farkındayız. Her şeyi bir an önce normale çevirmek için çalışıyoruz ve meydana gelen zorluktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmış, şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirmişti.

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