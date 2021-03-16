Euro
8.97
Dolar
7.52
BIST 100
1,560.98
Altın
1,732.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Facebook, haber kuruluşu News Corporation Avustralya ile ödeme anlaşması yaptı

Avustralya'da sosyal medya şirketlerinin haber içerikleri için para ödemesini öngören yasanın onaylanmasının ardından Facebook, dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından News Corporation (News Corp) ile de ödeme anlaşmasına vardı.

Şeyma Uzundere   | 16.03.2021
Facebook, haber kuruluşu News Corporation Avustralya ile ödeme anlaşması yaptı

Ankara

News Corp İcra Kurulu Başkanı Robert Thomson, Facebook ile yapılan ödeme anlaşmasının, "dönüm noktası" olduğunu ve Avustralya’daki haber kuruluşları üzerinde maddi ve anlamlı bir etkiye sahip olacağını belirtti.

News Corp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Facebook’un News Corp iştiraklerinden Sky News Australia ile daha önce yaptığı anlaşmayı sürdüreceği bildirildi.

Facebook 26 Şubat’ta, kullanılan haber içerikleri için Avustralya'daki Private Media, Schwartz Media ve Solstice Media şirketleri ile ön anlaşmalar imzaladığını duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak 25 Şubat’ta yürürlüğe giren "Avustralya Medyası Pazarlık Yasası", haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngörüyor.

Habercilerin elinin güçlendirilmesini amaçlayan yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı sağlıyor.

Yasa, teknoloji şirketlerine hangi içerikler için yasa kapsamındaki düzenlemelere tabi olduklarının önceden bildirilmesini öngören bir madde de içeriyor.

İnternet "devleri" ilk kez haberlere para ödeyecek

Büyük internet şirketlerini platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasanın, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Google yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google daha sonra, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ve Nine Entertainment'ın yanı sıra Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un News Corp şirketiyle haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkeleri DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansının kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurdu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri açıkladı
'Çok yüksek riskli' Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı
Kovid-19 geçirmiş hastalara 6 hafta içinde yapılan cerrahi uygulama ölüm riskini 2,5 kat artırıyor
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı Tuncer: Cihaza bağlıyken öleceğimi hissettim

Benzer haberler

Facebook, haber kuruluşu News Corporation Avustralya ile ödeme anlaşması yaptı

Facebook, haber kuruluşu News Corporation Avustralya ile ödeme anlaşması yaptı

Biden yönetimi, Çin'e karşı Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirme arayışında

ABD Başkanı Biden: Geleceğimiz için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi büyük önem arz ediyor

Facebook ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

Facebook ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı
Ulus-devletler ve teknoloji şirketleri arasında güç mücadelesi

Ulus-devletler ve teknoloji şirketleri arasında güç mücadelesi
Avustralya Başbakanı Morrison: Bakan, kesinlikle tecavüz iddialarını reddediyor

Avustralya Başbakanı Morrison: Bakan, kesinlikle tecavüz iddialarını reddediyor