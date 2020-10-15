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Bilim Teknoloji

Dünyanın oda sıcaklığında ilk süper iletken maddesi sentezlendi

Dünyada ilk kez oda sıcaklığında yeni bir süper iletken madde sentezlendi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 15.10.2020
Dünyanın oda sıcaklığında ilk süper iletken maddesi sentezlendi

Ankara

TechExplorist sitesinin haberine göre, Rochester Üniversitesinde makine mühendisliği, fizik ve astronomi öğretim görevlisi Ranga Dias ve ekibinin sentezlediği madde, yaklaşık 15 derecede herhangi bir dirençle karşılaşmadan elektriği iletebilir görünüyor. 

Bunun, genellikle çok soğukla ilişkilendirilen süper iletkenlik açısından yeni bir rekor olduğuna işaret edildi.

Bilim insanları, bu işlem için karbonlu sülfür hidriti, bilimsel deneylerde kullanılan bir cihaz olan hücre tabanlı elmas içinde foto kimyasal olarak sentezlemek amacıyla hidrojeni karbon ve sülfürle bir araya getirdi.

Karbonlu sülfür hidritin 14,44 derecede süper iletkenlik sergilediği gözlemlendi.

Öte yandan iletkenliğin 267 milyar paskal basınç altında görüldüğü, bunun pratik kullanımı açıkça sınırladığı belirtildi.

Dias, bir sonraki hedeflerinin oda sıcaklığında süper iletkenliği düşük basınçta elde etmenin yollarını keşfetmek olacağını dile getirdi.

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