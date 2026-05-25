DOSYA: Zeka Yapay Yarış Gerçek Yapay zekada hızlanan küresel rekabet, milyarlarca dolarlık yatırımları ve yeni düzenleme arayışlarını beraberinde getirirken, teknoloji birçok sektörde üretimden güvenliğe kadar köklü dönüşüm oluşturuyor.

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, küresel ölçekte ekonomik, teknolojik ve stratejik dengeleri yeniden şekillendiriyor. Başta ABD ve Çin olmak üzere süper güçler arasında giderek kızışan rekabet, çip üretiminden veri merkezlerine, enerji altyapısından savunma sanayisine kadar birçok alanda rekor düzeyde yatırımları beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yapay zeka, sağlık, tarım, ulaştırma, finans ve savunma gibi kritik sektörlerde üretim süreçlerini ve hizmet modellerini dönüştürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Zeka Yapay, Yarış Gerçek” başlıklı dosyasının ilk bölümünde, yapay zeka alanındaki küresel yatırım yarışı, ülkelerin stratejik hamleleri ve sektörlerde yaşanan dönüşüm ele alındı. Dosyada, yapay zekanın ekonomik etkilerinin yanı sıra veri güvenliği, etik, dezenformasyon ve algoritmik şeffaflık gibi başlıklarda geliştirilen yeni düzenleme arayışları ile Türkiye’nin bu alandaki hedef ve stratejilerine de yer verildi.

Süper güçlerin rekabeti kızıştı, yapay zeka yatırımlarında rekor kırıldı

Yapay zekanın birçok sektörde hızla benimsenmesiyle söz konusu teknolojilere yönelik artan talep, şirketleri çip, grafik işleme merkezi, veri merkezi ve enerji altyapısı yatırımlarını hızlandırmaya yöneltti. Bu alanda çalışmalar yürüten Nvidia, AMD, Microsoft, Google, Amazon ve Huawei gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımları enerji, yarı iletken ve savunma sanayisi gibi alanları doğrudan etkiler boyuta ulaştı.