"Cirque du Soleil" İstanbul'da 4 günde 40 bin seyirciye ulaştı

Tatlı Ekşi ve Pyramidion işbirliğiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 300 kişi çalıştı. Yoğun ilgi gören topluluk 4 günde 8 gösteri sundu.

Ekip 21 tır ve 102 kişilik kadrosuyla İstanbul'a geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Gupse Özay, Özge Özpirinçci, Seda Bakan, Özgü Namal, Taner Ölmez, Ali Sunal, Hande Soral ve Tuğrul Tülek de gösterileri izleyen isimler arasında yer aldı.

Portekizcede "yumurta" anlamına gelen OVO gösterisi, yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alıyor. 2009'da Montreal'de prömiyerini yapan ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan gösteri, Cirque du Soleil'in en enerjik ve en renkli prodüksiyonlarından biri olarak gösteriliyor.