Yemen'de suikasta uğrayan üst düzey askeri komutan hayatını kaybetti

Vatan Kalkanı güçlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hadramut vilayetine bağlı El-Abr bölgesinde Radfani ve beraberindeki korumalarına yönelik bir suikast düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehit Usame Abdulkerim Muhsin er-Radfani ve beraberindeki korumalarının ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplumun güvenliğini ve istikrarını hedef alan bu "alçakça" saldırının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, olayın faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesinin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasının önemine dikkati çekildi.

Saldırının ayrıntılarına ve Radfani ile birlikte hayatını kaybeden korumalarının sayısına ilişkin detay paylaşılmazken, olayın sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Tuğgeneral rütbesindeki Usame er-Radfani'nin "Vatan Kalkanı" birliklerinde 4. Tugay Komutanı olarak görev yapan önde gelen bir askeri yetkili olduğu vurgulandı.