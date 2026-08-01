Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında temmuzda 152 kişi öldü - Temmuz yılbaşından bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında en çok Filistinlinin hayatını kaybettiği ay oldu