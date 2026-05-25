Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bodrum'da kara yollarında bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek için Bodrum'a gelen ziyaretçiler, turistik ilçeyi hareketlendirdi.

Yokuşbaşı Rıza Anter Bulvarı ile Gümbet, Bitez ve Ortakent istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Polis ve jandarma ekiplerinin yolların akıcı hale gelmesi için çalışmaları sürse de bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Yoğunluğun bayram tatili boyunca devam etmesi beklenirken, yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Ayrıca ilçeye 22 Mayıs Cuma gününden bu yana 67 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.