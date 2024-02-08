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Teknoloji

Disney, Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, video oyunu geliştiricisi Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Disney, Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Washington

Disney'den yapılan açıklamada, iki şirketin Disney hikayelerinin ve deneyimlerinin erişimini daha da genişletecek yeni bir oyun ve eğlence evreni üzerinde işbirliği yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, Disney'in Epic Games'ten hisse senedi satın almak için 1,5 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi.

Epic Games'in popüler video oyunu Fortnite ile bağlantılı geniş ve açık oyunlar ile eğlence evreni yaratılacağı belirtilen açıklamada, söz konusu evrenin, Fortnite ve 100 milyondan fazla aktif oyuncusu ve yaratıcısıyla birlikte Disney hikayelerini ve deneyimlerini hayata geçireceği ifade edildi.

Disney Üst Yöneticisi Robert Iger, yatırıma ilişkin değerlendirmesinde, bunun Disney'in oyun dünyasına şimdiye kadarki en büyük girişine işaret ettiğini ve şirketin büyümesi için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Epic Games Kurucusu ve Üst Yöneticisi Tim Sweeney de Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek kalıcı, açık ve birlikte çalışabilen bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir şey üzerinde işbirliği yaptıklarını belirtti.

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