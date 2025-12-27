Dolar
logo
Teknoloji

Dijital dönüşümün konuşulduğu "Uluslararası Öğrencilik Zirvesi" sona erdi

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği "Uluslararası Öğrencilik Zirvesi ISTSUM'25" alanında uzman isimlerin konuşmalarının ardından tamamlandı.

Melike Gallenkuş Ayfar  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Dijital dönüşümün konuşulduğu "Uluslararası Öğrencilik Zirvesi" sona erdi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki zirvede, dijital dönüşümün insan, toplum ve çalışma hayatı üzerindeki etkileri konuşuldu.

Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere dayatılanı değil, istenilen şeyle ilgili eğitim almalarını tavsiye etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anne ve babaların genellikle çocuklarından kendilerinin işini yapmalarını beklediğini belirten Kösem, "Gerçekten siz ne istiyorsunuz, ona bakmanız gerekiyor. Ben edebiyat çok okumak istiyordum. Annem ve babam muhasebe okumamı istedi. Ben sonra bir şekilde muhasebe, finans okudum. 'Hiç sevmiyorum.' diyordum ama edebi yönüm onu besledi." dedi.

Kösem, konfor alanından çıkıldığında daha başarılı olunduğunu, bugünün dünyasında hızın değil, istikametin önemli olduğunu dile getirerek, "Başkaları koşarken siz nereye gideceğinizi düşünün. Yani illa koşmaya odaklanmayın. Size söylüyorum ki doğru olanın yanında olun, güçlü olanın yanında değil. Çünkü güç dengeleri değiştiğinde nerede olduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ne olursa olsun istikametinizi kaybetmeyin, kendiniz olmaktan vazgeçmeyin." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şefik Şuayb Arslan ise teknolojiyi bilmenin, gerektiğinde ihtiyacı olduğu kadar kullanmanın, prensipleri ve doğru yöntemleri belirleyip onları kullanabilmenin önemli olduğunu söyledi.

Öğrenmenin hiçbir zaman bitmediğini vurgulayan Arslan, "Öğrenmeyi okul olarak değerlendirmeyin. Bence bunu hayatınıza yayın. Öğrenme süreci hiçbir zaman bitmeyecek gibi düşünün. Çünkü etrafta biliyorsunuz, teknolojileri ve gücü elinde tutan insanlar sizler değilsiniz. Başkaları bu şeyi tutuyor olabilir. Dolayısıyla istatistikleri manipüle edip değiştirebiliyorlar. Belki bugün yapay zeka önemli, 5 sene sonra belki başka bir şey önemli olacak. Dolayısıyla yeni şeyleri öğrenmeye ya da bu adaptasyona kendinizi alıştırmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zirvenin mottosu: Odaklan

İSTSUM Genel Koordinatörü Yasir Alkan da etkinliğe bu yıl 1000'in üzerinde katılım sağlandığını bildirdi.

Alkan, Türkiye'nin en büyük uluslararası öğrenci derneği olarak, gençlerin dijitalleşen çağda mevcut ihtiyaçlarına karşılık vermek adına bu yıl yapay zeka ve dijital gelişim temasını seçtiklerini dile getirerek, "Aynı zamanda 'Yapay Zeka ve Dijital Gelişim' temasının altında da bir motto belirledik: Odaklan, fokus. İnsanlar ya geçmiş pişmanlıklar yaşıyor ya geleceğe dair birtakım kaygılar güdüyor. Ama biz dedik ki, 'Akademide misiniz, odaklanın işinize. İş dünyasında mısınız, odaklanın.'" şeklinde konuştu.

Programda, katılanlara çekilişle hediye dağıtıldı.

