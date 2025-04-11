DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, 13 Nisan'da İzmir'de başlayacak
Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, oyun sektörüne ilgi duyanları İzmir'de buluşturacak.
İzmir
Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kamp, Bilişim Vadisi'nin İzmir kampüsünde, 13-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
Kampta oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman kişiler tarafından seminerler ve mentörlük oturumları yapılacak. Katılımcılar kampta sektörün önde gelen isimlerinden mentörlük alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek, oyunlarının ve ekiplerinin potansiyelini tanıtacak ve oyun ekosistemine dahil olma fırsatı bulacak.
Kampa 42 farklı şehirden bireysel ve ekip başvurusu yapıldığı, başvuru yapanların yanıtlarına göre bu kampa katılım sağlayan kitlenin önceki kamplara katılanlara göre sektörde daha deneyimli olduğunun görüldüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.