Çocuklar, oyun gibi gözüken sanal bahis uygulamalarıyla kumar batağına sürükleniyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Dr. Uysal, internet ortamında oyun gibi gösterilerek, masum karakterlerle perdelenen sanal bahis uygulamalarının çocukları hedef aldığını, bu oyunların çocukları kumar batağına sürüklediğini söyledi.
İstanbul
Kumar bağımlılığına karşı dikkati çekmek ve bu tehdide karşı gençlere yardım eli uzatmak amacıyla tamamen gönüllülerden oluşan sivil bir inisiyatifi hayata geçiren MHP Mersin Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Dr. Levent Uysal, interaktif kumarın, çocukları hedef alması ve çocuklarda kumar bağımlılığını tetiklemesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Uysal, bu uygulamalar aracılığıyla Türkiye'de 3 milyon kişinin anlık sanal bahis uygulamaları üzerinden kumar oynadığını ve bu uygulamalara kişilerin kolaylıkla erişebildiğini ifade etti.
Sosyal medyada, illegal internet sitelerinde ve hatta çocukların oynadığı oyunlarda çıkan reklamlar ile her geçen gün daha fazla kullanıcının bu uygulamalar üzerinden sanal bahis tuzağına kapıldığını dile getiren Uysal, "Türkiye’den 10 milyar, 91 ülkede binlerce siteyle global bazda çalışıyorlar. Bütün insanlığı tehdit ediyorlar. Çok basit, önümüzdeki 5 yıl oyunu potansiyelinin 300 milyona ulaşacağı düşünülüyor." diye konuştu.
Çocuklar sanal bahis tuzağına sürükleniyor
Uysal, bahis platformlarının özellikle kişilerin kendilerine ait olmayan paraları "bonus" veya "ödül" olarak kullanıcılara vadettiğini, kazansanız dahi bu sistem üzerinden paranızı çekemediğiniz gibi her geçen gün daha fazla borç batağına sürükleyen bir yapı inşa edildiğini belirterek, "Mahallelerde insanlara avans veren, git oyna kazandığını paylaşırız diyen, insanları borçlandıran maalesef bu örgütlerin adamları var. Misal 10 bin lira veriyor gençlerimize, çocuklarımıza. Bu bahis sarmalıyla 18 yaş altında çok sayıda gencimizi, çocuğumuzu da avlıyorlar. Çocuk bu parayı alıp kaybediyor al 10 bin daha, al 20 bin daha borçlandırıyor ve borç sarmalında, kumar batağının içinde sürükleniyorlar." dedi.
Uysal, kumar bağımlılığının yalnızca belli başlı kişiler tarafından sağlanmadığını, internet ortamında oyun gibi gösterilen ancak kredi kartından para çekmeye veya sisteme para yatırmaya dayalı oyunlar vasıtasıyla da yapıldığını, özellikle renkli karakterler, çizgi film veya animasyon gibi gösterilen karakterler ile çocukların ilgilerini çekecek şekilde tasarlandığını, bunu gören çocukların da ilgisini çekerek sisteme dahil etmenin amaçlandığını kaydetti.
Özellikle son dönemde aile değerlerinin de kullanılarak "dede, nine, ak sakallı" gibi kavramların bu sanal bahis ve kumar çeteleri tarafından istismar edilerek oyunların içerisine dahil edildiğini, bu sayede uygulamayı çocuklara sempatik göstererek oyunda tutmanın amaçlandığını dile getiren Uysal, şunları söyledi:
"Dünyada en güvendiğimiz insan kim, dedemiz değil mi? Küçük kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız sanki dedelerinin masal anlatmasıyla büyüyorlarmış gibi bu örgütler onların üzerinden çocuklarımızı avlıyorlar. Aile üstünden, oynattıkları oyunlar çizgi filmlerle indirekt olarak etkiliyorlar. Bu kadar evimize girmiş durumdalar. Oyun olarak pazarladıkları şeyin içerisinde dedeleri, nineleri yerleştiriyor ve adeta evimizde sanki bir figürmüş gibi yaşayabiliyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir tehdit"
Kumar çetelerinin, batağa bulaşan çocukları, paraları ödeyememeleri durumunda sisteme daha fazla çocuk veya daha fazla genç kazandırarak borçlarını silmeyi vaat ettiğine vurgu yapan Uysal, "Bu borçtan nasıl kurtulabilirsin? Bana 5 tane daha senin gibi adam getireceksin diyor karşılık olarak. Bu sayede okullara, parklara, çocukların gençlerin kendi aralarındaki çevrelerine, adeta toplumun kılcal damarlara yayılmış oluyorlar." dedi.
Kumar bağımlılığına karşı ailelerin rolü
Çocukların bilmeden veya istem dışı olarak bu batağa sürüklenme durumlarına karşılık ailelerin süreçte aktif rol oynaması gerektiğine değinen Uysal, özellikle küçük yaşlardaki çocukların kimlerle konuştuğunu hangi içerikleri takip ettiğini, hangi videoları izleyip ne oyunlar oynadığına özellikle dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Her şeyden önce ailelerin çocuklarına gençlerine sahip çıkması lazım. Aslında bu seferberlikte en büyük görev kadınlarımıza annelerimize düşüyor. Anneler çocuklarını takip edecekler, anneler eşlerini takip edecekler. Buna benzer illegal örgütlerin eline düştüklerini hissettikleri anda Yeşilay’a gidecekler, Aile Bakanlığımıza gidecekler, bizlere gelecekler." ifadelerini kullandı.
Kendilerinin kumar bağımlılığına karşı dikkat çekmek için "Anlatabilirsin" isimli bir inisiyatifi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Uysal, bakanlıklarla, uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarını, başta Türkiye olmak üzere tüm dünya çocukları ve gençliğini hedef alan tehdide karşı maddi, manevi ve hukuki olarak mücadele etmeyi amaçladıklarını söyledi
Özellikle gençliği hedef alan bu probleme karşı dikkati çekmek için çalıştıklarını, bu anlamda platforma yapılan bir başvuruyu unutamadığından bahseden Uysal şunları söyledi:
"Bir annenin feryadı geldi geçtiğimiz günlerde bize. Maalesef evladı bu tuzağa düşmüş. Eve geliyor belki bir uyuşturucu veya alkolün etkisinde, kendinde değil. Annesinin altınlarını kolundan zorla alıyor, gasp ediyor. Gidiyor satıyor, tekrardan bu batağa para götürüyor. Bu en güncel örneklerimizden birisi. İnanılmaz derecede anne üzgündü, evladının kurtulmasıyla ilgili destek bekliyor. Biz elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Hem tedaviyle ilgili destek veriyoruz, hem de izleyerek, izleterek kolluk güçlerimize bilgi aktarımı yapıyoruz. Bu terör, şiddet örgütlerini yakalamaları için onlara da organize destek sağlayabilecek bir yapı inşa etmeye çalışıyoruz."
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu üyesi olduğunu da hatırlatan Uysal, Meclis'in çalışmalarına başlamasının hemen ardından bu konuyla ilgili bir yasa çalışmasına başlayacaklarını belirterek, "91 ülkede binlerce insanı hegemonyaları altına almış, sömürgeleri altına almışlar. Meclisimizin açılmasının ardından bir yasa önergesi vereceğiz bu sitelerin anında kapatılmasıyla, bu sitelerle ilişkisi olanların anında yakalanmasıyla ilgili. İnşallah ekim ayı içerisinde en hızlı şekilde bu yapılanmayı da halkımızla buluşturacak, bahis çetelerinin önünü kesmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.
Dr. Levent Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bahsin, kumarın, legali illegali olmaz bir kere. Bu bir bağımlılık, bu bir hastalıktır. Herkesten bu bağımlılık sorunu ile ilgili destek bekliyoruz. Çünkü bu bir dünya sorunu, insanlık sorunu. Önce insan diyen herkesin bu platformda bir tuz tanesini koymasını bekliyoruz. Kimisi teknolojik olarak, kimisi sosyolojik olarak, kimisi manevi olarak destek olsunlar bu konuda, illegal kumar bağımlılığı anlamında. Zaten devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Yeşilay’ın bu konu ile ilgili kapsamlı çalışmaları söz konusu. 150 noktada bu konu hakkında destek veren merkezleri var, bilinçlendirme kitapları var ilkokuldan en büyük yaş gruplarına kadar. Rehber hocaları ile bu konu okullarda gündeme getiriliyor. Bu sadece bir oyun olarak, masum bir uygulama olarak düşünülmesin diye çabalanıyor. Bu bir bağımlılık ve toplum sağlık problemi. Onun için kol kola verip gençlerimizi, insanlarımızı, ailemizi, memleketimizi ve dünyamızı kurtaracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.