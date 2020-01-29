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Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının, Chandra X-ışını Teleskobu, galaksi öbeklerinin çarpışarak birleşmesini görüntüledi.

Emre Aytekin   | 29.01.2020
Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı nasa.gov

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA), yapılan açıklamaya göre, Chandra X-ışını Teleskobu, Dünya'dan 4 milyar ışık yılı ötedeki, "Abell 1758" sisteminde çarpışarak birbirine yaklaşan iki galaksi öbeği çiftini kayda aldı. 

Yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon verilerini algılayan Chandra'nın, X-ışını bandında yaptığı gözlemlerle başka teleskoplardan elde edilen optik verileri birleştiren NASA, 4 galaksi öbeğinin ikili birleşmelerini gösteren yüksek çözünürlüklü bir kompozit fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.

Fotoğrafta, çarpışan galaksi öbekleri mavi renkteki iki bulutsu içinde görülüyor.

Chandra X-ışını Teleskobu, uzay gözlemleri yapıyor

Chandra Teleskobu ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA) X-ışını teleskobu XMM-Newton'un verilerini kullanan gökbilimciler, "Abell 1758"yi ilk kez 2004'te dörtlü bir galaksi öbeği sistemi olarak keşfetmişti.

Zaman içinde ikili çarpışmalarla birleşen galaksi öbeklerinin birbirlerine yaklaşarak tek bir mega galaksi öbeğine dönüşeceği tahmin ediliyor.

Nobel ödüllü Hindu-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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