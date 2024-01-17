Dolar
30.13
Euro
32.80
Altın
2,021.72
ETH/USDT
2,549.10
BTC/USDT
42,749.00
BIST 100
8,022.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Bill Gates, yapay zekanın hayatı her yönden kolaylaştıracağını öngörüyor

ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka teknolojilerinin eğitimden sağlığa insan hayatının birçok alanında kolaylık sağlayacağını söyledi.

Irmak Akcan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Bill Gates, yapay zekanın hayatı her yönden kolaylaştıracağını öngörüyor

Ankara

CNN'e konuşan Gates, yapay zekaya karşı endişelerin 20'nci yüzyılın başında gelişen teknolojiye karşı oluşan endişelere benzediğini belirterek, yapay zeka nedeniyle yok olan işlerin yerine yeni iş olanaklarının ortaya çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın herkesin hayatını kolaylaştıracağını öngören Gates, söz konusu teknolojinin "beyaz yakalı bir çalışanın eğitim vermesi, sağlık tavsiyelerinde bulunması, kod yazmaya yardım etmesi ve teknik destek aramalarına yardımcı olması" gibi birçok özelliği bulunduğunu kaydetti.

Gates, yapay zekayı eğitim ve tıp alanlarına entegre etmenin çok iyi olacağını dile getirerek, bu teknolojinin ayrıca fazla fiziksel donanım gereksinimi bulunduğu için erişilebilirliğinin yüksek olduğunu dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşılıyor
MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal tutuklandı
HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına uyarısı
Hakkari'de ekipler kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede kapalı yolları açıyor

Benzer haberler

Bill Gates, yapay zekanın hayatı her yönden kolaylaştıracağını öngörüyor

Bill Gates, yapay zekanın hayatı her yönden kolaylaştıracağını öngörüyor

AB, Ukrayna'ya daha fazla maddi ve mühimmat desteği verilmesini istiyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: BTK Akademi tarafından verilen derslerin müfredata dahil edilmesini planlamaktayız

Yerli ve milli yapay zeka asistanı göreve hazır

Yerli ve milli yapay zeka asistanı göreve hazır
IMF: Yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek

IMF: Yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek
Kovid-19 salgınıyla başlayan teknolojideki dönüşümün etkileri devam ediyor

Kovid-19 salgınıyla başlayan teknolojideki dönüşümün etkileri devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet