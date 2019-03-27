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Bilim Teknoloji

'Bilgisayar biliminin Nobel'i' yapay zekanın öncülerine verildi

A.M. Turing Ödülü, yapay sinir ağları ve derin öğrenme kavramlarını bilgisayar bilimine uyarlayan çalışmaları dolayısıyla Kanadalı Yoshua Bengio, İngiliz Geoffrey Hinton ve Fransız Yann LeCun arasında paylaştırıldı.

Emre Aytekin   | 27.03.2019
'Bilgisayar biliminin Nobel'i' yapay zekanın öncülerine verildi

Ankara

"Bilgisayar biliminin Nobel'i" olarak adlandırılan A.M. Turing Ödülü, bu yıl yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Kanadalı Yoshua Bengio, İngiliz Geoffrey Hinton ve Fransız Yann LeCun arasında paylaştırıldı.

Ödülü veren New York merkezli Bilgisayar Makineleri Derneğinden (ACM) yapılan açıklamada, Bengio, Hinton ve LeCun'un yapay sinir ağları ve derin öğrenme kavramlarını bilgisayar bilimine uyarlayan çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bengio, Hinton ve LeCun'un birlikte ve ayrı ayrı yaptığı çalışmaların günümüzde bilgisayar görüşünden ses tanımaya, doğal dil işlemeden robot bilimine kadar çok sayıda yapay zeka kullanan teknolojiye öncülük ettiği kaydedildi.

Yapay sinir ağlarını kullanarak bilgisayarların veri örüntülerini algılaması ve insan zekasını taklit etmesi fikrinin ilk 1980'lerde gündeme geldiğine dikkat çekilen açıklamada, 2000'lerin başında Bengio, Hinton ve LeCun'un da aralarında olduğu bir grup bilgisayar bilimcinin bu yaklaşımı sürdürmekteki ısrarı sayesinde yapay zekanın bugün sürücüsüz araçlardan, hastalıkların teşhisine çok sayıda teknolojiye yol gösteren hakim paradigma haline geldiği vurgulandı.

Bengio, Hinton ve LeCun ödülle birlikte 1 milyon dolarlık para armağanının sahibi oldu. Ödülle verilen para ödülü Amerikan teknoloji şirketi Google tarafından karşılıyor.

Halen Kanada'nın Montreal Üniversitesinde bilgisayar bilimi dersleri veren Bengio, Quebec eyaletindeki Yapay Zeka Enstitüsünün direktörlüğü görevini yürütüyor.

Google'da Başkan Yardımcısı ve Başmühendis olarak görev yapan Hinton ise aynı zamanda Toronto Üniversitesi'nde ders veriyor.

LeCun ise Facebook'taki Başkan Yardımcılığı ve Başmühendislik görevlerinin yanı sıra New York Üniversitesinde dersler veriyor.

ABD'de 1947 yılında kurulan Bilgisayar Makineleri Derneği (ACM) bilgisayar bilimi alanındaki dünyanın en eski meslek kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

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