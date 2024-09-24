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Teknoloji

Batarya Teknolojileri Zirvesi, 25-26 Eylül'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek

Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi, 25-26 Eylül’de Bilişim Vadisi Gebze'de gerçekleştirilecek.

Sibel Morrow  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Batarya Teknolojileri Zirvesi, 25-26 Eylül'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek

İstanbul

PİLDER tarafından yapılan açıklamaya göre, pil ve batarya teknolojileri alanında Türkiye ve uluslararası arenadan 32 uzman konuşmacı, yaklaşık 750 katılımcıyla bir araya gelecek. Zirvede, hammadde süreçlerinden hücre üretim tekniklerine, bataryaların sıra dışı uygulamalarından sürdürülebilir atık stratejilerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak.

Zirvenin açılış konuşmaları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, PİLDER Başkanı Kadem Usta ve Zirve Komite Üyesi Emin Mert Uygun tarafından yapılacak.

Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Genel Müdürü Osman Şahin Köşker, Reap Battery Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Alper Baykut, Murata Electronics Europe Ürün Planlama Müdürü Takashi Sumida ve Renault Group Elektrikli Araçlar Batarya Kalite Program Müdürü Ümit Batmaz gibi isimlerin de zirvede konuşma yapacağı kaydedildi.

Batarya Teknolojileri Zirvesi’nde ele alınacak önemli konu başlıkları arasında "Batarya Teknolojileri ve Gelecek Trendleri", "Batarya Yönetim ve Enerji Yönetim Sistemleri", "Batarya Üretim Teknolojileri", "Batarya Enerji Depolama Sistemleri (BESS)", "E-Mobilite", "Akü Sertifikasyonu ve Güvenliği" ve "Bataryaların İkincil Kullanımı ve Geri Dönüşümü" bulunuyor.

Katılımcılar, batarya teknolojilerinin mevcut durumu, gelecekteki eğilimler ve bataryaların üretimden geri dönüşümüne kadar birçok farklı alanda uzmanlardan bilgi edinme fırsatı bulacak.

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