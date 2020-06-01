Bakan Varank, Zynga'nın Peak Games'i satın almasını değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın Türk oyun şirketi Peak Games'i satın almasına ilişkin, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun 👏🏻. Türkiyedeki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme.— Mustafa Varank (@varank) June 1, 2020
Congratulations to Turkey's first unicorn 👏🏻. A remarkable milestone for our Turkish startup ecosystem!@PeakCom https://t.co/khVRguXjoF
Açıklamasında, Zynga'dan yapılan duyuruya da yer veren Varank, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.
Peak, Türkiye'nin en değerli şirketleri arasına girdi
Yapılan açıklamalara göre, anlaşma ile şirketin sadece ortaklık yapısı değişecek. Peak, faaliyetlerini, ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik gerçekleşmeden kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.
Söz konusu satın alma ile mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.