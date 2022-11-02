Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Yüzyılı bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacak
TÜRKSAT'ın "T-Anı 22 Yeniden Yeniye Bilişim Lansmanı"nda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağını belirtti.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı"nın bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağını belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bize açtığı yolda, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip kara, hava ve deniz araçlarımızla, yerli milli trenlerimizle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir kala tarih yazıyoruz." dedi.
TÜRKSAT AŞ'nin ATO Congresium'da düzenlenen "T-Anı 22 Yeniden Yeniye Bilişim Lansmanı", Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kamu kurumları ve özel sektör bilişim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bakan Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı"na hazırlanılan bugünlerde, birbirinden önemli gelişmelere, tarihe tanıklık ettiklerine dikkati çekerek, Bakanlık olarak ortaya koydukları vizyon doğrultusunda tarih yazmaya devam edeceklerini söyledi.
"Türkiye Yüzyılı"nın bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bize açtığı yolda, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip kara, hava ve deniz araçlarımızla, yerli milli trenlerimizle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir kala tarih yazıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, Avrupa-Asya-Afrika üçgeninde lojistik bir süper güce, uluslararası bir üretim üssüne çevirecek adımları kararlılıkla attıklarını, atmaya da devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bilişim ve haberleşme alanlarında da önemli işler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
"Dijitalleşen Türkiye" vurgusu
Karaismailoğlu, attıkları her adımda yerli ve milli üretim oranını giderek yükseltmenin gururunu, sevincini yaşadıklarına işaret ederek, "Tam bağımsız bir Türkiye'nin yolunun her alanda, yerli ve milli üretimden geçtiğini çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bilişim alanındaki katma değerli hizmetlerin, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı kolaylaştırırken iş yapış süreçlerini de yeniden belirlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"İşte tam bu süreçte TÜRKSAT, 15 yılı aşkın süredir bilişim dünyasındaki yoğun ve etkin çalışmalarıyla ülkemizin e-dönüşüm süreçlerine önemli katkılar sağlıyor. Ülkemiz TÜRKSAT ile dijital dönüşümde ciddi mesafeler katediyor. Uluslararası başarılara imza attığımız bu dönemde, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara, güncel süreçlere uyum sağlaması için ‘hızlı, kolay ve verimli’ bir dönüşüm hizmeti sunan TÜRKSAT'ın katkısı büyüktür. Bugün TÜRKSAT, bu anlayışını bir adım daha öteye taşıyarak, Geleceğe Başlangıç Noktası 'T-Anı’ ile yeni sistemleri hizmete sunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında, 'T-Anı'yı
TÜRKSAT ve Türkiye Anı olarak da değerlendiriyoruz. Gelişen, güncellenen, dijitalleşen bir Türkiye'yi imar edeceğiz."
AR-GE harcamaları 20 yılda 30 kat arttı
Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar toplam tutarı 198 milyar dolara ulaşan yatırımı bugünden planladıklarını, böylece üretime 2 trilyon dolarlık ve milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacaklarını, sadece haberleşme alanında da toplam yatırım hedefini 67 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydetti.
Türkiye'deki AR-GE harcamalarının parasal değerinin 2002'den bu yana 30 kat artarak 55 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Karaismailoğlu, "2016-2021 döneminde 4,5G şebekelerimizdeki yerlilik oranı yaklaşık yüzde 1 iken bugün oranı yüzde 33'e çıkardık. Yakın zamanda 'yerli ve milli' sistemlerle geçeceğimiz 5G teknolojileriyle yerliliği en az yüzde 50'ye çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, gözlem uydularında kazanılan tecrübeyle haberleşme uydularını da Türkiye'nin imkanlarıyla üreterek bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olmayı hedeflediklerine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B'yi bir yıl içinde başarıyla uzaya gönderdik. Test çalışmalarında önemli aşamalara geldiğimiz yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz. Dünyada gücümüzün perçinlenmesi için uzayda izimizin olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Tüm plan, proje, iş süreçlerimizi de buna göre kurguluyoruz."
TÜRKSAT Bilişim Hizmetlerinin üç yeni ürünü vizyona çıkıyor
Bakan Karaismailoğlu, Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde 5 bin metrekare alanda kuracakları Veri Merkezinin temelini 2023'te atacaklarını belirterek, "Bulut servislerin sunum merkezi görevini üstlenecek bu merkezimizde aynı zamanda kamu ve özel sektör kuruluşları için barındırma ve felaket kurtarma hizmeti de verilecek." dedi.
TÜRKSAT AŞ'nin bilişim hizmetlerinde tarihi bir günü hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"T-Anı lansman programımızda, Türksat Bilişim Hizmetlerinin üç yeni ürünü daha vizyona çıkıyor. Bunlar, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, Proje, Portföy ve Ekosistem Yönetim Sistemi ve altyapının siber güvenlik olgunluğunu ölçen, önceleyen ve siber riskleri azaltan SORGU'dur. T-Anı'da değer var, çözüm var, teknoloji var, güven ve hizmet var."
Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Kadir Çöpdemir'in "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile eskiden sadece bir A noktasından B noktasına gidiyorduk, şimdi teknoloji, bilişim birçok şey var." yorumuna, Bakan Karaismailoğlu, "Uçan kaçan her şey bize bağlı" espirisiyle yanıt verdi.
TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, açılışta yaptığı konuşmada, TÜRKSAT'ın 2004'te ulusal uydu operatörü olarak kurulduğunu, 2006'da e-Devlet Kapısı teknik altyapının kurulması ve işletilmesi görevini de üstlendiğini söyledi.
TÜRKSAT Bilişim'in temellerinin bu şekilde atıldığını belirten Ertok, 16 yıl içinde hayata geçirdikleri projeleri anlattı.
Bu yıl Siber Olgunluk, Risk, Güvenlik ve Uyumluluk Platformu (SORGU), Proje, Portföy ve Ekosistem Yönetim Sistemi (ProjeM) ve Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ürünlerinde geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Ertok, "Göktürk-1 uydu görüntülerinin kullanımına ilişkin sözleşme imzalandı. e-Devlet kullanıcı sayısı 61 milyonu aştı. KKTC Veri Merkezi inşaatı tamamlandı." diye konuştu.
e-Devlet'e günlük ortalama 25 milyon ziyaret
2006'da 11 çalışanla başlattıkları bilişim alanındaki faaliyetlerini bugün 319 çalışanla sürdürdükleri bilgisini veren Ertok, son 16 yıldır 725 kamu e-dönüşüm projesini bilişim sektöründeki 400'den fazla paydaşla hayata geçirdiklerini bildirdi. Ertok, bu projelerin bugünkü net değer büyüklüğünün 15 milyar liranın üzerinde olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"2008 yılında 22 hizmetle açılışı yapılan e-Devlet Kapısı'nda bugün 61 milyon kullanıcı, 917 kurumun 6 bin 900’e yakın hizmetine kesintisiz erişim sağlamaktadır. e-Devlet mobil uygulamamızda sunulan 3 bin 780 hizmet vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. e-Devlet Kapısı günlük ortalama 25 milyon kez ziyaret edilmektedir."
BELGENET sayesinde kağıttan tasarruf sağlandı
TÜRKSAT olarak geliştirdikleri BELGENET ürünlerinin bugün 110 kurumda 400 bin kullanıcıya hizmet verdiğini aktaran Ertok, bu sayede yüzbinlerce kağıt evrakın oluşturulmasının engellendiğini ve kurumlar arası belge akışının hızlandırıldığını dile getirdi. Ertok, ARŞİVNET ürünlerinin ise 23 kurum tarafından kullanıldığını, 10 yıllık emeğin ürünü olan KKTC e-Devlet Programı kapsamında e-Kimlik, e-Nüfus, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-Gümrük, e-Tüzel, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, e-Sağlık, Kamu Ortak Veri Merkezi ve e-Devlet Kapısı'nı barındıran 22 farklı proje gerçekleştirildiğini anlattı.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü için geliştirilen TAKBİS Projesi ile Türkiye'nin tüm tapu işlemlerinin yapıldığı altyapının kurulduğunu ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendiğini vurgulayan Ertok, "Göktürk-1 ve farklı gözlem uydularının görüntülerinin zenginleştirilmesiyle katma değerli CBS hizmetleri sunulmaktadır. Gölbaşı ve Macunköy kampüslerimizde yer alan veri merkezlerimiz ile veri barındırma hizmetleri veriyoruz. KabloBulut hizmetimiz bugün 1 milyona yakın KabloTV abonemiz tarafından aktif olarak kullanılmaktadır." dedi.
"Bakanlığın akıllı ulaşım altyapısını yaygınlaştırmasına destek vereceğiz"
"T-Anı ile dönüşümünü başlatacağımız Türksat Bilişim hizmetlerimizin kalbine Gölbaşı kampüsümüzde inşa edeceğimiz yeni veri merkezimiz yerleştireceğiz." diyen Ertok, şunları kaydetti:
"5 bin metrekare beyaz alana sahip, Tier 3 standartlarında ve yeşil veri merkezi konseptine uygun inşa edilecek veri merkezimizin temelini 2023'ün ilk yarısında atmayı hedefliyoruz. Tüm hizmetlerin her geçen gün daha çok bulut üzerinden sunulduğu günümüzde altyapının, platformların, yazılımların, fonksiyonların TÜRKSAT Bulut hizmetleri şemsiyesi altında müşterilerimize sunulmasını sağlayacağız. Bugün burada lansmanını yaptığımız SORGU, ProjeM ve EKDS ürünlerini ülke genelinde yaygınlaştıracak ve yeni yazılım projelerine odaklanacağız."
Ertok, önemi her geçen gün artan siber güvenlik alanında yönetilen servisler ve teknik danışmanlıkla özellikle kamu kurumlarının siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi.
Bakanlığın akıllı ulaşım altyapısını yaygınlaştırmasına destek vereceklerini ve kamu kurumlarının açık kaynak teknolojilere geçişinde yol gösterici olacaklarını vurgulayan Ertok, şöyle konuştu:
"Yeni dönemde en önemli hedeflerimizden birisi TÜRKSAT Bilişim ürünlerinin yurt dışında da pazarlanmasını sağlamak olacaktır. Özellikle KKTC e-Devlet Programı'nda edindiğimiz tecrübeyle herhangi bir ülkenin e-Devlet altyapısını sıfırdan kurabilecek güce sahibiz. Hedefimiz TÜRKSAT'ı bilişim hizmetleri alanında da dünyada kendinden söz ettiren bir teknoloji şirketi haline getirmektir. Bütün bu hedeflere ulaşırken her zaman sektör paydaşlarımızın yanında olmaya ve onlarla birlikte büyümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde ülkemizin en önemli gelişim alanının teknoloji ve bilişim olduğunu bilerek hareket edecek, yeni teknolojilere odaklı ve AR-GE'ye dayalı çalışmaları artıracağız."
Projeler hakkında
Siber Olgunluk, Risk, Güvenlik ve Uyumluluk Platformu "SORGU" sayesinde organizasyonlar, kendi altyapıları çerçevesinde bilgi teknolojileri (BT) varlık envanterini yönetebilecek, BT varlıklarının kritiklik analizini yapabilecek, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ne ya da diğer standartlara uyumluluklarını değerlendirebilecek, kuruma özel değerlendirme içerikleri tanımlayabilecek.
Ayrıca, değerlendirme maddelerinin sistem ve uygulama yapılandırmalarındaki karşılıklarını çalıştırılacak betikler ve komutlar sayesinde cihazlar üzerinden teknik denetimini gerçekleştirebilecek, uyumluluk değerlendirme maddelerinin teknik yapılandırma denetim sonuçları üzerinden doğrulamasını yapabilecek, bilgi güvenliği denetim süreçlerinin sistematik olarak sürdürülebilmesine katkı sağlayacak, yapılan analiz sonuçlarına göre güvenlik sıkılaştırma süreçlerini ve siber olgunluk seviyesini daha verimli hale getirecek.
Kimlik kartının hem şifre hem de biyometrik veriyle elektronik doğrulanmasını sağlayan bir sistem olan EKDS ise hukuk, bankacılık, sağlık, ulaştırma, spor, turizm, posta-kargo, eğitim, yerel yönetimler ve kültür gibi pek çok alanda kullanılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.