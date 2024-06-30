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Teknoloji

Bakan Kacır'dan, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri, 90 bilim yıldızından biri olmaları için, TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.

Hülya Ömür Uylaş  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Bakan Kacır'dan, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti

Ankara

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Fen Lisesinin 4. yılında, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ettiğini bildirdi.

"LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimizi, 90 bilim yıldızımızdan biri olmaları için TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Kacır, yarınlar için büyük bir adım attıklarını belirtti. Kacır, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde, TÜBİTAK'ın bilim ve teknolojideki bilgi ve birikimi ile hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Fen Lisesinde her öğrencimize burs ve yurt imkanı, uzman akademik kadrodan ders alma ve TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi, staj programları sunuyoruz."

Bakan Kacır, 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek yetenek sınavı için son başvuru tarihinin 3 Temmuz olduğu bilgisini de paylaştı.

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