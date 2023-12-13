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Teknoloji

Araştırma: Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor olabilir

Bilim insanları, Himalaya sıradağlarındaki buzulların, ilginç bir şekilde iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Murat Karadağ  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Araştırma: Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor olabilir

Ankara

Science Daily’nin haberine göre, bilim adamları tarafından yapılan araştırma, sıradağlardaki buzların yüzeyinde oluşan erimeyle oluşan güçlü ve soğuk rüzgarların dağın yamaçlarındaki yüzeyleri soğuttuğunu ve bu olayın bölgedeki iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatıyor olabileceğini gösterdi.

Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden Profesör Francesca Pellicciotti, sıcak havaların etkisiyle eriyen yüzeydeki buzullar ile alt tabakalar arasındaki sıcaklık farkının hava boşluğu oluşumuna ve dolayısıyla güçlü soğuk rüzgarların yamaçlara doğru inmesine yol açtığını söyledi.

Söz konusu soğuk rüzgarların buzulların bulunduğu dağların yamaçları ve vadilerin derinliklerine nüfuz ettiğini kaydeden Pellicciotti, bu durumun bölge ekosisteminde serinlemeye yol açtığını ifade etti.

Araştırmacılar, son yıllarda, dünyada artan hava sıcaklıklarına rağmen Everest dağı eteklerindeki sıcaklık ölçümlerinin bu durumdan etkilenmemesinin bu olayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Araştırmaya katılan İtalya Ulusal Araştırma Konseyinden Franco Salerno, bölgede yaptıkları çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Minimum sıcaklıklar istikrarlı bir şekilde artarken, yaz aylarında yüzey sıcaklığı maksimum değerleri sürekli olarak düşüş gösteriyor." dedi.

Araştırmacılar, Himalaya buzullarında yaşanan olayın etkilerinin bölgesel olması sebebiyle, küresel bazda hızla artan sıcaklıklara etkisinin sınırlı olduğunu ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ancak yavaşlatma yönünde katkısı olabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.


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