Dolar
8.77
Euro
10.30
Altın
1,750.67
ETH/USDT
3,143.10
BTC/USDT
44,609.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
logo
Teknoloji

Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook’u tehdit ettiği ortaya çıktı

Apple'ın, Instagram ve benzeri uygulamalar üzerinden "köle ticareti" yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Facebook’u uygulama mağazasından ürünlerini çıkartmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 23.09.2021
Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook’u tehdit ettiği ortaya çıktı

New York

Wall Street Journal’ın (WSJ) yayınladığı Facebook’un şirket içi raporları, 2019 yılında BBC’nin Instagram benzeri uygulamalar üzerinden köle satıldığını ortaya çıkarmasının ardından Facebook’un, Apple’dan uygulama mağazasından çıkartılma uyarısı aldığını ortaya koydu.

Uygulamaların indirildiği uygulama mağazalarının sahibi olan Apple ve Google, haberin yayınlanmasının ardından harekete geçerken, Apple’ın uygulama geliştiricilerin "derhal sorunu giderici önlemler almasını" istediği öğrenildi.

Öte yandan, WSJ, şirket içi raporlara göre Facebook’un, bu problemden BBC’nin haberinden önce haberdar olduğunu ve konuyu araştırdığını bildirdi ancak haberin yayınlanmasının ardından ilgili hashtag’leri yayından kaldırdığını ve ilgili hesapları kapattığını bildirdi.

BBC Arapça’nın haberi, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te ev hizmetçilerinin Instagram’ın da aralarında bulunduğu uygulamalar üzerinden alınıp satıldığını ve iradeleri dışında, kapalı kapılar ardında tüm haklarından yoksun biçimde tutulduğunu açığa çıkartmıştı.

Facebook eleştirilerin hedefinde

WSJ’nin Facebook’ın şirket içi raporlarını yayınlamaya başlamasının ardından Facebook, ABD’de sert eleştirilerin hedefi olmayı sürdürüyor.

Salesforce’un CEO’su ve Time dergisinin sahibi olan teknoloji milyarderi Marc Benioff, "Facebook, Amerika ile ilgili yanlış olan her şeydir" açıklamasını yaptı.

Benioff, Facebook'la ilgili haberler üzerine CNN’e yaptığı açıklamada, "Facebook’un dünyayı nasıl etkilediğine bakın: siyasi süreçlerden, iklim krizine ve pandemiye tüm önemli başlıklarda sorunlar güvensizliğe dayanıyor ve bu güvensizliği sosyal medya şirketleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook’u daha önce de eleştiren ve Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in değeri 1 trilyon dolara yaklaşan imparatorluğunun bölünmesi gerektiğini ifade eden Benioff, ABD Kongresini, Facebook’un dezenformasyon problemiyle mücadele etmeye çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 230 milyonu geçti

Benzer haberler

Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook’u tehdit ettiği ortaya çıktı

Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook’u tehdit ettiği ortaya çıktı

Facebook'un basına sızan raporu, Instagram'ın gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin bilindiğini gösterdi

Rusya'dan Twitter, Facebook ve Telegram'a 35 milyon ruble para cezası

Apple, şirketleri uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlayamayacak

Apple, şirketleri uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlayamayacak