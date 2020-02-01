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Bilim Teknoloji

Antarktika'daki meteoroloji istasyonu güneş radyasyonunu da ölçecek

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türk Bilim Üssü'ndeki Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'na takılacak sistemle ultraviyole radyasyon ölçümü de yapılacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 01.02.2020
Antarktika'daki meteoroloji istasyonu güneş radyasyonunu da ölçecek Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'ne kurulan meteorolojik gözlem istasyonuna, bu yıl gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında güneş radyasyon ölçüm algılayıcısı sistem takılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlanan heyet, 9 Şubat'ta yola çıkmayı planlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bir temsilciyle sefer heyetinde yerini alacak. Kurum adına Mühendis Çetin Biçer çalışmalar yürütecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurulması çalışmalarına ve araştırma faaliyetlerine destek olarak bir mühendisi geçen yılki 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne dahil etmişti. Bu kapsamda, Horseshoe Adası'ndaki Türk Bilim Üssü'nde 50 metre yükseklikteki düz bir alana Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulmuştu.

Kurulan istasyon, rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, nispi nem, hava basıncı, yağış miktarı, kar kalınlığı, küresel güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Depolanan veriler kullanıma sunulacak

OMGİ tarafından dakikalık olarak ölçülen meteorolojik veriler, 1 yıl süresince sistemin veri toplama ünitesinin hafıza modülüne kaydedildi ve depolandı.

İstasyonda kaydedilen veriler, ilgili kurumlar, bilim insanları ve araştırmacılarla paylaşılarak bilimsel araştırmalarda kullanılacak.

OMGİ'den elde edilen ilk verilerde, küresel güneş radyasyonu ölçümlerinin yüksek değerlere ulaşması nedeniyle Türk Bilim Üssü'nün tesis edildiği alanda ultraviyole radyasyon ölçümü yapılmasının uygun olacağı ve araştırma çalışmalarına katkı sağlayacağı değerlendirildi. Bu nedenle, gerçekleştirilecek seferde istasyona güneş radyasyon ölçüm algılayıcısı sistem takılacak ve ultraviyole radyasyon ölçümü yapılmasının önü açılacak. 

Ayrıca, istasyonda bulunan algılayıcıların yıllık test, kontrol ve bakımları gerçekleştirilerek, oluşan eksiklikler giderecek. Aynı zamanda yıl boyunca kaydedilmiş veriler de sefer kapsamında değerlendirilecek.

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