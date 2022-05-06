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Teknoloji

Antarktika'daki buz tabakasının altında ilk kez büyük miktarda su bulundu

Bilim insanları, Antarktika'yı kaplayan buz tabakasının derinliklerinde ilk defa büyük miktarda şu keşfettiklerini açıkladı.

İslam Doğru   | 06.05.2022
Antarktika'daki buz tabakasının altında ilk kez büyük miktarda su bulundu Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

New York

Science dergisinde yayınlanan çalışmada, Antarktika'nın batı kısmında 100 kilometrekarelik alandaki derin katmanlarda ıslak sünger şeklinde bulunan suyun ayrıştırılması halinde 220 ila 820 metre derinlikte bir göl oluşabileceği hesaplandı.

Araştırma ekibinin, buzulların altındaki yeraltı suyunu tespit etmek için 6 hafta boyunca doğrudan yüzeye yerleştirilmiş jeofizik aletlerle manyetotellürik görüntüleme adı verilen bir tekniği uyguladığı kaydedildi.

CNN’e konuşan araştırmanın baş yazarı California San Diego Üniversitesi Scripps Enstitüsünden Chloe Gustafson, "İnsanlar bu tortullarda derin yeraltı suyu olabileceğini varsayıyordu ancak şimdiye kadar hiç kimse ayrıntılı bir görüntüleme yapamadı." ifadesini kullandı.

Araştırmanın ortak yazarı Columbia Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri bölümü Öğretim Üyesi Doçent Kerry Key de buz yatağından yaklaşık 5 kilometreye ve hatta daha derinine kadar görüntüleme yaptıkları bilgisini paylaştı.

Yeraltı suyu sisteminin bölgenin keşfedilmemiş bir bölümünü ortaya koyduğuna işaret edilen çalışmada, özellikle iklim krizi ve yükselen deniz seviyeleri ile ilgili olarak, ilgili keşfin etkilerini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

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Antarktika'daki buz tabakasının altında ilk kez büyük miktarda su bulundu

Antarktika'daki buz tabakasının altında ilk kez büyük miktarda su bulundu