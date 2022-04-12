ANKA'ya 'serseri mayın' tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını açıkladı.
İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 12, 2022
Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK’nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler 👏
➡️ @TUSAS_TR
➡️ @aselsan
➡️ @MeteksanSavunma pic.twitter.com/nUOesxmjde
Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.