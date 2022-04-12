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Teknoloji

ANKA'ya 'serseri mayın' tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Enes Duran   | 12.04.2022
ANKA'ya 'serseri mayın' tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi

Ankara

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını açıkladı.

Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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