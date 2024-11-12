Dolar
34.38
Euro
36.56
Altın
2,592.18
ETH/USDT
3,397.40
BTC/USDT
88,500.00
BIST 100
9,257.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor

ABD'li sosyal medya kullanıcıları, 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in alternatifi Bluesky platformuna yönelmeye başladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor

Ankara

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Bluesky'a geçen hafta yapılan seçimlerden bu yana 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı.

Twitter'ın da kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, dünya çapında 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Platform, ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya uygulaması oldu.

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD'den geldiğini belirtti.

Twitter içinde bir proje olarak 2019'da kurulan Bluesky, 2022'de bağımsız bir şirket haline geldi.

Halihazırda Jay Graber tarafından yönetilen platforma, X'in eylülde Brezilya'da askıya alınmasının ardından 3 milyon yeni kullanıcı katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Uçuş operasyonlarında yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yazılım ve cihazlarımızı kullanıyoruz
Başsavcılıktan Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin adli kontrolüne itiraz
Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı
Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü

Benzer haberler

ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor

ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor

Trump, ABD Çevre Koruma Ajansının başına Zeldin'i getirdi

Trump'ın dışişleri bakanlığına "şahin" senatör Marco Rubio'yu aday göstermesi bekleniyor

Trump, eski göç idaresi yöneticisi Homan'ın sınır güvenliğinden sorumlu olacağını duyurdu

Trump, eski göç idaresi yöneticisi Homan'ın sınır güvenliğinden sorumlu olacağını duyurdu
Trump, Cumhuriyetçi Senatörlerden, yapacağı ara dönem atamalarını onaylamalarını istedi

Trump, Cumhuriyetçi Senatörlerden, yapacağı ara dönem atamalarını onaylamalarını istedi
Hindistan, Trump'ın yeni döneminde ABD ile çalışma konusunda "endişeli değil"

Hindistan, Trump'ın yeni döneminde ABD ile çalışma konusunda "endişeli değil"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet