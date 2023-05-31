Dolar
20.71
Euro
22.12
Altın
1,974.11
ETH/USDT
1,856.90
BTC/USDT
26,942.00
BIST 100
4,888.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden hareket etmesi bekleniyor
logo
Teknoloji

AB, çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarından kritik işlerde Chat GPT gibi yapay zeka sohbet robotlarını kullanmamalarını istedi.

Ata Ufuk Şeker  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
AB, çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi

Brüksel

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, personelinin son dönemde kullanım alanı hızla yaygınlaşan sohbet robotu ChatGPT ve Bard gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin kullanımına sınırlamalar getiren yeni kurallar hazırladı.

Yeni kurallar, çalışanlara çevrim içi yapay zeka araçlarının riskleri ve sınırlamaları ile Komisyon'un çalışma faaliyetlerinde bunların güvenli kullanımına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, yapay zeka aracı kullanırken kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamayacak veya ifşa edilemeyecek.

Yapay zekanın vereceği yanıtların yanlış veya taraflı olabileceği konusunun farkında olunacak.

Yapay zekanın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusu da göz önünde bulundurulacak.

Yapay zeka tarafından üretilen bilgiler asla resmi belgelere kopyalanıp yapıştırılmayacak.

Özellikle kritik ve duyarlı süreçler üzerinde çalışırken yapay zeka araçları kullanılmayacak.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunmuştu. Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Benzer haberler

AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

AB, çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi

Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana yolculukları başladı

AB'den Batı Balkanlar ile ekonomik iş birliğini artırma planı

AB'den Batı Balkanlar ile ekonomik iş birliğini artırma planı
Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı

Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı
AB, Macaristan'ın dönem başkanlığının ertelenmesi ihtimalini tartışıyor

AB, Macaristan'ın dönem başkanlığının ertelenmesi ihtimalini tartışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet