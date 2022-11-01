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Ekonomi

İngiltere'de konut fiyatları son 15 ayda ilk kez geriledi

İngiltere'de konut fiyatları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşerek son 15 ayda ilk kez geriledi.

Gökhan Kurtaran   | 01.11.2022
İngiltere'de konut fiyatları son 15 ayda ilk kez geriledi

İstanbul

İngiliz konut finansman kuruluşu Nationwide'ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Böylece ülkede konut fiyatları son 15 ayda ilk kez geriledi.

Ülkede yıllık bazda da konut fiyatları, Haziran 2020'den bu yana en sert düşüşü ekimde kaydetti. İngiltere'de ortalama bir konutun fiyatı ise 268 bin 282 sterlin oldu.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasalar şüphesiz ki hükümetin faiz oranlarında sert yükselişe neden olan mini bütçe düzenlemelerinden etkilendi." ifadesini kullandı.

Gardner, ülkede borçlanma maliyetleri artarken, hanehalkı harcamalarının da yüksek enflasyon baskısına maruz kaldığını belirtti.

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