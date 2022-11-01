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Ekonomi

BP'nin üçüncü çeyrek karı 8,15 milyar dolara ulaştı

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), bu yılın üçüncü çeyreğinde 8,15 milyar dolar kara ulaştığını bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 01.11.2022
BP'nin üçüncü çeyrek karı 8,15 milyar dolara ulaştı

Londra

BP’den yapılan açıklamada, artan enerji fiyatları nedeniyle şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde karının geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artarak 8,15 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

BP’nin açıklamasında şirketin Kuzey Denizi’ndeki operasyonları için 2,5 milyar dolar, bir defaya mahsus ek gelir vergisi için de 800 milyon dolar ödemesinin planlandığı kaydedildi

İngiliz hükümeti, bu yılın mayıs ayında enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle karları da artan enerji şirketlerinden bir kereye mahsus ek gelir vergisi alınması yönünde karar almıştı.

İngiliz Hazinesi’nin tahminlerin göre, ülkede bu yıl bir defaya mahsus alınacak ek verginin toplamının yaklaşık 17 milyar sterlin seviyesine ulaşması bekleniyor.


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