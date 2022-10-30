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Dünya

AB, Rusya'nın tahıl girişimini sürdürmesini istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB, Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Ata Ufuk Şeker   | 30.10.2022
AB, Rusya'nın tahıl girişimini sürdürmesini istiyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilme kararından vazgeçmeye çağırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl gönderilmesini sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Karadeniz anlaşmasına katılımını askıya alma kararının savaşın neden olduğu küresel gıda krizine karşı ihtiyaç duyulan tahıl ve gübrelerin ana ihracat rotasını riske soktuğuna işaret eden Borrell, "AB, Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Süreç hakkında

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı kaydedilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Kiev'in "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak Rus tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

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