Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Çayırova Belediyespor-Sigortam.net (Çayırova)
25 Kasım Cumartesi:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel)
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)
18.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
26 Kasım Pazar:
14.00 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Konyaspor-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Kapaklıspor-OGM Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
27 Kasım Pazartesi:
18.00 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.