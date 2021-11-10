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Spor, Basketbol

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3. galibiyetine imza attı

Sergen Sezgin   | 10.11.2021
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3. galibiyetine imza attı

Bursa

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında TOFAŞ, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u 85-75 yendi.

TOFAŞ, bu sonuçla 3. galibiyetine imza atarak ilk sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Cruz ve Zubcic ile sayılar bulan TOFAŞ, 2. dakikayı 5-2 üstün geçti. Bu ikilinin etkili performansının devam etmesiyle üst üste 9 sayı daha bularak seri yakalayan Bursa ekibi, farkı 4. dakikada çift hanelere çıkardı: 14-2. Özellikle iyi savunma ve kontrollü hücumlarla rakibine karşı açılan farkı iyi kullanan TOFAŞ, periyotu da 27-15 üstün tamamladı.

İkinci periyotun ilk dakikalarında skor üretmekte güçlük çeken ev sahibi ekip karşısında SIG Strasbourg, kenardan gelen Bohacik, Udanoh ve Mtchell ile sayılar bularak 9-0'lık seri yakaladı ve fark bir anda 13. dakikada 3'e (27-24) indi. Boyalı alanda Muhsin Yaşar, dış atışlarda Berk Uğurlu ve Cruz ile skor üreterek bu baskıyı kıran TOFAŞ, soyunma odasına 46-35 önde gitmeyi başardı.

Üçüncü periyotun ortalarına kadar rakibi kontrol etmeyi başaran TOFAŞ'a özellikle set hücumlarıyla top çevirerek hücum eden SIG Strasbourg, Crocker'in asist ve sayılarıyla bitime 2 dakika kala uzun süre sonra oyuna ortak oldu: 60-60. Yiğit Arslan'ın turnikesiyle rahat nefes alan TOFAŞ, final periyoduna 63-62 önde gitti.

Son çeyrekte Shepherd ve Berk Uğurlu ile hücumda etkili olan TOFAŞ, savunmada da boyalı alanı rakibine adeta dar ederek 34. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 72-65. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alan Bursa temsilcisi, rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 85-75 galip ayrıldı.

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