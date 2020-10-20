THY Avrupa Ligi'nde 3 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

İstanbul
Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Zenit-AX Armani Exchange Milan ve ALBA Berlin-TD Systems Baskonia ile 23 Ekim Cuma günü yapılması planlanan Anadolu Efes-ASVEL karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu.
Kararın Zenit, ALBA Berlin ve ASVEL takımlarının Kovid-19 vakaları yüzünden maç kadrosuna en az 8 oyuncu dahil edemeyeceğini bildirmesi sebebiyle alındığı belirtildi.
Müsabakaların oynanacağı tarihlerin ise sonradan açıklanacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.