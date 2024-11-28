Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, uzatmada kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 122-115 mağlup etti.
Istanbul
NBA'de 14 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, deplasmanda uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ı 7 sayı farkla yendi.
Alperen Şengün, mücadelede 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok ile "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, uzatma periyodunda 76ers potasına 11 sayı bıraktı ve Rockets'a galibiyeti getirdi.
Rockets'ta Jalen Green, 41 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
76ers'ta ise Tyrese Maxey'in 39 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
Harden'dan 43 sayı
Los Angeles Clippers, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-96 yenerek rakibine üst üste 13. yenilgisini yaşattı.
Clippers'ta James Harden, bu sezon en fazla sayı kaydettiği (43) maçta takımını galibiyete taşıdı.
Wizards'ta Jonas Valanciunas ve Malcolm Brogdon, 17'şer sayıyla oynadı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Miami Heat: 94-98
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 124-135
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 121-114
Orlando Magic-Chicago Bulls: 133-119
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 115-122 (Uzatmada)
Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 96-121
Dallas Mavericks-New York Knicks: 129-114
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 131-111
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 104-115
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 93-119
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 101-119
Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 117-127
Utah Jazz-Denver Nuggets: 103-122
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 101-105Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.