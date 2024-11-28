Dolar
34.64
Euro
36.62
Altın
2,644.37
ETH/USDT
3,627.20
BTC/USDT
95,253.00
BIST 100
9,637.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 122-115 mağlup etti.

Fatih Erel  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, uzatmada kazandı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Istanbul

NBA'de 14 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, deplasmanda uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ı 7 sayı farkla yendi.

Alperen Şengün, mücadelede 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok ile "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, uzatma periyodunda 76ers potasına 11 sayı bıraktı ve Rockets'a galibiyeti getirdi.

Rockets'ta Jalen Green, 41 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

76ers'ta ise Tyrese Maxey'in 39 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Harden'dan 43 sayı

Los Angeles Clippers, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-96 yenerek rakibine üst üste 13. yenilgisini yaşattı.

Clippers'ta James Harden, bu sezon en fazla sayı kaydettiği (43) maçta takımını galibiyete taşıdı.

Wizards'ta Jonas Valanciunas ve Malcolm Brogdon, 17'şer sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 94-98

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 124-135

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 121-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 133-119

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 115-122 (Uzatmada)

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 96-121

Dallas Mavericks-New York Knicks: 129-114

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 131-111

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 104-115

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 93-119

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 101-119

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 117-127

Utah Jazz-Denver Nuggets: 103-122

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 101-105

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DHMİ'den Esenboğa Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı
Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul'da sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi
Eski belediye meclis üyesinin PKK'lılara para göndermesinin detayları gerekçeli kararda

Benzer haberler

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, uzatmada kazandı

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, uzatmada kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Armani Milan'ı konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'e konuk olacak

Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston, uzatmada kazandı

Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston, uzatmada kazandı
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet