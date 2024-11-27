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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Emre Doğan  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 29 Kasım Cuma günü sahneye çıkacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakayı kazanan lider Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Bu sezon organizasyonda inişli çıkışlı bir performans sergileyen 9. sıradaki Anadolu Efes ise TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Fransa ekibi LDLC ASVEL'e konuk olacak. Karşılaşma, Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta, "El Clasico"ya sahne olacak. Sezonun geri kalan bölümünde istedikleri performansı sergileyemeyen Barcelona ile Real Madrid, yarın TSİ 22.45'te Palau Blaugrana'da kozlarını paylaşacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 29 Kasım Cuma günü milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. OAKA Altion'da oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.45 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

29 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Anadolu Efes

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