Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)
Yarın:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray (Gazanfer Bilge)
18.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)
20.30 Bursaspor Yörsan-Karşıyaka (TOFAŞ)
1 Aralık Pazar:
15.30 Yalovaspor Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (90. Yıl)
18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)
20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ayhan Şahenk)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)
1 Aralık Pazar:
15.00 Bodrum Basketbol-Emlak Konut (Bodrum)
16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilos Pizza (Sinan Erdem)
2 Aralık Pazartesi:
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.