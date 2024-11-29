Dolar
34.70
Euro
36.72
Altın
2,659.98
ETH/USDT
3,560.80
BTC/USDT
95,781.00
BIST 100
9,622.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "4. Türkiye Tarım Zirvesi"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi -VTR-
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçları yapılacak.

Fatih Erel  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

Yarın:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray (Gazanfer Bilge)

18.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

20.30 Bursaspor Yörsan-Karşıyaka (TOFAŞ)

1 Aralık Pazar:

15.30 Yalovaspor Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (90. Yıl)

18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)

20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

1 Aralık Pazar:

15.00 Bodrum Basketbol-Emlak Konut (Bodrum)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilos Pizza (Sinan Erdem)

2 Aralık Pazartesi:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz
Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın hakkında gözaltı kararı
Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 12 öğretmen yaralandı

Benzer haberler

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Bahçeşehir Koleji, İspanya ekibi Joventut Badalona'yı​​​​​​​ mağlup etti

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, uzatmada kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Armani Milan'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Armani Milan'ı konuk edecek
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'e konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'e konuk olacak
Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston, uzatmada kazandı

Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston, uzatmada kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet