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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka play-in son maçında Lenovo Tenerife'ye konuk olacak

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, play-in turu üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 19.01.2022
Pınar Karşıyaka play-in son maçında Lenovo Tenerife'ye konuk olacak

İzmir

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka müsabakası, TSİ 22.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip karşılaşma için bu gece özel uçakla Tenerife Adası'na gidecek.

Deplasmanda oynanan ilk maçta Lenovo Tenerife'ye 76-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün konuk ettiği rakibini 88-80 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yarın galip gelecek ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Eşleşmeyi geçecek takım, Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.

Avrupa'da 247. maç

Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 246 müsabakada 133 galibiyet, 111 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 574 sayı atarken, potasında 19 bin 2 sayı gördü.

Hedef son 16 turuna kalmak

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Tony Taylor ve Alex Tyus'u maça yetiştirip turu geçmek istediklerini bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, çok kritik ve zor bir dönemde ara ara geriye düştükleri müsabakada Lenovo Tenerife'yi mağlup ettiklerini söyledi. Tüm takımı ve ekibi kutlayan Sarıca, sakatlıklarına rağmen forma giyen Tony Taylor ve Alex Tyus'a özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Sarıca, karşılaşmada son ana kadar mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Taraftarımızın da desteği bizi ateşledi, onlar bizim için itici bir güç. Bu şekilde oynamayı özlemişiz. Onlarla beraber böyle bir galibiyet alıp seriyi eşitlemek bizi mutlu etti. Hakemlerin kararlarına saygımız var ama onların da her maç için aynı standartta olmasını bekliyoruz. Umuyorum ki deplasmanda oynayacağımız son maçta dünkü müsabakada deplasman takımına gösterdikleri müsamahayı bize de gösterirler. Önceliğimiz sakat oyuncularımızı maça yetiştirmek, sonra da bu turu geçmek."


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