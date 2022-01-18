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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün yardımcı antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. -VTR
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde seriyi 1-1'e getirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yi 88-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride durumu 1-1'e getirdi.

Ali Korkmaz   | 18.01.2022
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde seriyi 1-1'e getirdi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Son 16 turuna kalacak ekip, 20 Ocak Perşembe günü Tenerife Adası'nda oynanacak maçın ardından belli olacak.

Karşılaşmanın başında M'Baye ve Colson'la etkili olan Pınar Karşıyaka, Tyus ve Blackmon'un basketleriyle 7. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 15-8. Pınar Karşıyaka periyodu 21-17 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Salin ve Shermadini etkili olan Lenovo Tenerife, 14. dakika içinde Fitipaldo'nun 3 sayılık basketiyle 28-26 üstünlük kurdu. Kalan bölümde aradaki farkı 9 sayıya kadar (40-31) çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 44-39 üstün gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı 12 sayıya (55-43) yükselten rakibi karşısında Taylor ve Colson'la etkili olan Pınar Karşıyaka, bitime 1 dakika kala farkı 3 sayıya kadar indirdi: 60-63. Son hücumda M'Baye ile 3 sayılık basket bulan Pınar Karşıyaka karşısında Lenovo Tenerife periyodu 65-63 önde bitirdi.

Son periyodun başında Tyus ve Blackmon'ın basketleriyle 67-65 öne geçen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 73-72 üstün girdi. Blackmon ve Tyus'ın sayılarıyla aradaki farkı 7 sayıya (80-73) kadar çıkartan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 88-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son periyodunda ikinci teknik faulünü alan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, oyun dışında kaldı.

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