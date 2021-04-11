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NBA'de, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle oynanan NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.

Dildar Baykan   | 11.04.2021
NBA'de, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı Fotoğraf: Dildar Baykan/AA

Washington DC

Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.

Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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