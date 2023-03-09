Dolar
18.95
Euro
20.01
Altın
1,817.58
ETH/USDT
1,533.40
BTC/USDT
21,670.00
BIST 100
5,480.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Morant, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 4 maç daha oynamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle en az 4 maç daha takımdan uzak kalacak.

Mutlu Demirtaştan  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
NBA'de Morant, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 4 maç daha oynamayacak

İstanbul

Grizzlies'in internet sitesinde yer alan açıklamada, son 2 karşılaşmada kadro dışı bırakılan Morant'in cezasının, en az 4 maç daha uzatıldığı duyuruldu.

Bu arada olayla ilgili soruşturmayı yürüten Glendale Polis Departmanı, suç işlendiğine dair kanıt tespit edilmediğini ve 23 yaşındaki basketbolcu hakkında suçlamada bulunulmayacağını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan NBA yönetimi ise Morant ile ilgili henüz bir yaptırım kararı almadı.

Gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu, görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlamıştı. Morant, daha sonra davranışı yüzünden Memphis kenti ve kulübünden özür dilemişti.

Ligdeki 4. yılını geçiren Morant, 2 kez all-star seçilmesinin yanı sıra 2020'de yılın çaylağı, 2022'de de yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu ödüllerine layık görüldü.

Bu sezon maç başına 27,1 sayı, 8,2 asist, 6 ribauntla oynayan yıldız basketbolcu, Grizzlies'i sürükleyen isimlerin başında geliyor. Morant'in oynamadığı son iki maçı da kaybeden Grizzlies, 38 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunuyor.

Golden State Warriors, üst üste iki Dallas Mavericks ve Miami Heat maçlarını kaçıracak Morant, başka ceza almaması halinde San Antonio Spurs mücadelesiyle parkelere dönebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 41 şüpheli yakalandı
Hatay'da, depremde ikiye bölünen zeytinliğin bulunduğu bölge için kritik uyarı
GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilerin ücretleri iade edilecek
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
Adana'da depremde hasar gören 14 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Benzer haberler

NBA'de Morant, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 4 maç daha oynamayacak

NBA'de Morant, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 4 maç daha oynamayacak

Suns NBA'de üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA'de Alperen'in "double double"ı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

NBA'de Cavaliers, Celtics'i uzatmada mağlup etti

NBA'de Cavaliers, Celtics'i uzatmada mağlup etti
Alperen Şengün, NBA'deki Teksas derbisinde "double-double" yaptı

Alperen Şengün, NBA'deki Teksas derbisinde "double-double" yaptı
Bucks'ın NBA'deki galibiyeti serisini 76ers bitirdi

Bucks'ın NBA'deki galibiyeti serisini 76ers bitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet