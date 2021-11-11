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Spor, Basketbol

NBA'de Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları günü mağlubiyetle bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları günü mağlubiyetle tamamladı.

Mutlu Demirtaştan   | 11.11.2021
NBA'de Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları günü mağlubiyetle bitirdi

İstanbul

NBA'e 13 maçla devam edildi. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 97-94 yenildi.

Doğu Konferansı zirvesinde bulunan Wizards'ta Montrezl Harrell 24, Kyle Kuzma 22 sayıyla sezonun 8. galibiyetinde ön plana çıktı.

Bu sezon 5. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Ricky Rubio 20, Darius Garland ve Evan Mobley 19'ar sayı kaydetti. Cedi Osman, 28 dakika 32 saniye süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 6 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla noktaladı.

Lakers, Heat'i uzatmada geçti

Los Angeles Lakers, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in görev yaptığı Miami Heat'i uzatmada 120-117 mağlup etti.

Sezonun 7. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook, 25 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle "triple-double" yaptı. Malik Monk 27, Anthony Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Heat'te Bam Adebayo'nun 28, Tyler Herro'nun 27 sayısı sezonun 4. yenilgisini önleyemedi. Jimmy Butler'ın sakatlanarak oyundan çıktığı konuk ekipte 4 dakika 23 saniye görev alan Ömer Faruk Yurtseven ise 3 sayı, 1 ribaunt üretti.

Warriors ve Suns'tan üst üste 6. galibiyet

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 6. galibiyetlerine imza attı.

Konferans lideri Warriors, evinde Minnesota Timberwolves'u 123-110'luk skorla geçti. Andrew Wiggins 35, Stephen Curry 25 sayıyla sezonun 10. galibiyetinde başrol oynadı.

Portland Trail Blazers'ı 119-109 yenerek 7. maçını kazanan ev sahibi Suns'ta ise Frank Kaminsky 31, Chris Paul 21 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 94-97

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 90-123

Boston Celtics-Toronto Raptors: 104-88

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 100-112

Houston Rockets-Detroit Pistons: 104-112

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 117-107

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 108-118

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 100-108

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 136-117

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 101-98

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 119-109

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-110

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 120-117 (Uzatmada)

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