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NBA'de 76ers, Heat'i yenerek play-off turuna yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 105-104 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı.

Fatih Erel  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
NBA'de 76ers, Heat'i yenerek play-off turuna yükseldi

İstanbul

Doğu Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı. 76ers, konuk ettiği Heat'i 1 sayı farkla yenerek play-off turuna yükseldi.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdi.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve play-off turunda New York Knicks ile eşleşti.

Heat'te ise Tyler Herro'nun 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Chicago Bulls devam, Atlanta Hawks tamam

Doğu Konferansı play-in maçında Chicago Bulls, Atlanta Hawks'ı 131-116 mağlup etti.

Bulls'ta Coby White, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Chicago Bulls, Doğu Konferansı play-off'larında 8. sıra mücadelesinde Miami Heat ile karşılaşacak.

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