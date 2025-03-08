ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

İstanbul
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Derbi mücadelesinde Kerem Baki, Yücel Çilingir ve Erdoğan Çelebi hakem üçlüsü görev yapacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 9 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler ise çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta kazanan taraf 83-77'lik skorla Fenerbahçe Opet olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.