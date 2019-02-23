Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında konuşan Orman, 2012 yılında zor bir dönemde göreve geldiklerini ve yaptıkları çalışmalarla kulübü yukarı taşıdıklarını dile getirdi.

Fikret Orman, kulübü büyük bir borç yüküyle aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık. Diğer rakiplerin altyapı tesisleri yapılmış, bitmişken, biz konteynırlardaydık. 'Beşiktaş'ın sosyal tesisi yok, oturabileceğimiz yerimiz yok.' diye konuştuk. Akatlar'ı, Pendik'i yaptık. Ümraniye'ye yatırım yapılmamıştı. Fitness salonları, havuzlar, spa merkezleri yaptık. Sahamızı hibrit hale getirdik. Amatör şubelere finansmanı çözemediğimiz için yatırım yapmadık. Mağazalarımız 21 adetti. Konseptini değiştirdik ve 102 mağazamız oldu. 326 milyon dolar borçla aldığımızda stadımız yoktu. Rakiplerin borcu yarı seviyedeydi, yatırımlarını yapmış vaziyettelerdi ama bizde bir şey yoktu. Stadı yapma mecburiyetimiz vardı. Rakiplerle gelir farkını kapatmak ve marka değeri için bunları yapmamız lazımdı. Rakiplerimizden biri mülk sattı. Öbür rakibin yeni başkanı bir çalışma yaptı ve 600 milyon dolara gelen borçları olduğunu ifade ettiler. Ben kimseye, 'Mal satalım.' demedim. 'Beşiktaş'ta malını satan başkan olmak istemiyorum.' dedim. UEFA sıralamasında 66. sıradaydık, 24. sıraya geldik. Marka değerini ölçtürdük, 56. sıradayken 41. olduk."

"Bütün bunları yaparken iki sene Avrupa'ya gidemedik"

Siyah-beyazlı ekibin bir dönem Avrupa kupalarına katılamadığını ve stat geliri de olmadan mücadele ettiğini dile getiren Orman, "Bütün bunları yaparken iki sene Avrupa'ya gidemedik. Üç sene statsız oynadık. Üç sene deplasman maliyetleri ödedik. 'Türkiye'nin en büyük camiası Beşiktaş.' demiştim. Bunu herkese ispat ettik. Bir kişiden para dilenmedik. Vodafone'la anlaşma yapıldı. Sanki başkası yaptı da biz kullanıyoruz. Bu süreç içinde lisanslı ürünlerde 470 milyon lira ciroya ulaşılmış, UEFA geliri 465 milyon lira olmuş. Beşiktaş tarihi boyunca satılandan daha fazla oyuncu sattık." şeklinde konuştu.

Amatör şubelere düşman olmadığını söyleyen Orman, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir kanun çıkardılar. Amatör şube zararını artık yapmıyoruz. 'Amatör şubeleri kapatacağım.' dediğim zaman, bu kanunun çıkması içindi ve başarılı oldum." ifadelerini kullandı.

"Başkan adaylığı şov yapma yeri değildir"

Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacak isimlerin, projelerini anlatmasını istediğini dile getiren Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta seçim var. Seçim, Beşiktaş Başkanı'nı aşağı çekmek için yapılacak bir şey değil. Beşiktaş'ın borcunu yüksek gösterince ne kazanacağız. Beşiktaş'ı, beni itibarsızlaştırmaya çalışmak, kime ne kazandıracak? Çıkar, borcu nasıl indireceğinizi anlatırsınız. Biz yarışa çok geriden başladık. Bu süreç içinde hatalar yaptık mı, yaptık. Üçüncü şampiyonluğu almaya çok odaklanmıştık. Takım maliyetini yükselttik. O gün için şirin olabilir ama maliyet açısından hata ettik. O günlerde, 'Beşiktaş'ı ibra etmemek, Süleyman Seba ruhuna karşıdır.' deyip, bugün kapı kapı, 'İbra etmeyelim.' diye dolaşıyorlar. Kimseye kötülük, saygısızlık yapmadım. Seçim Beşiktaş'ın kutsal yeri. Sandık da ortaya gelecek. Aday olmak isteyen olacak. Aday olduktan sonra programını açıklayacak. Başkan adaylığı çok doğru bir şeydir ama şov yapma yeri de değildir. Hizmet için, yeni fikirler için aday olunmalıdır. Takdir genel kurulundur, genel kurul da kimsenin himayesi altında değildir. Programı olmayan, lideri olmayan bir muhalefet gördünüz mü?. Ben aday olmasam, 10 kişi aday olacakmış. Hani batmıştı bu kulüp. Bıraksam bu sefer de kaçtı diyecekler."

"Benim karşıma ciddi aday çıkarın"

Fikret Orman, konuşmasına tepki gösteren divan kurulu üyelerinden Zafer Çetintaş'la tartışma yaşadı.

Çetintaş'ın, "Bizi tahrik ediyorsun." sözlerine oldukça sinirlenen Orman, "Ben konuşurken laf atma bana. Ne söyleyeceğime sen mi karar vereceksin? Kimsin de ben seni tahrik edeceğim. Burada kulübün başkanı konuşuyor. Benim karşımda 2012'de adaydınız. 19 kişi, 152 oy aldınız. Benim karşıma ciddi aday çıkartın." karşılığını verdi.

"Yılgınlığım yok ama kırgınlığım var"

Görevde bulunduğu sürenin kendisinde bir yorgunluk meydana getirmediğini aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Benim yılgınlığım yok ama kırgınlığım var. Gizli kapaklı bir şey yaptığım yok. Benim namusum size emanet. Sizin namınıza, Beşiktaş iyi temsil edilsin diye yapıyorum." açıklamasıda bulundu.

Süleyman Seba'nın seçime malzeme edildiğini de söyleyen Orman, "Burada Süleyman ağabeyin arkadaşları var. Onlar konuşsa anlarım. Seba'nın altını oymaya çalışanlar, şimdi Süleyman Seba diyerek ortaya çıkıyorlar. Süleyman Seba çok büyük adamdır ama Beşiktaş seçiminde malzeme edilecek adam değildir." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı futbolseverlerle herhangi bir sorunu olmadığını söyleyen Orman, bir derbi öncesinde yaptırdığı araştırmaya göre, taraftarların yüzde 92'sinin kendisinden memnun olduğunu kaydetti.