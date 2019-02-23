George ve Westbrook'tan Jazz potasına 88 sayı

İstanbul
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz'ı 148-147 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Utah Jazz'ı ağırlayan Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncuları Russell Westbrook ve Paul George'un etkili performanslarıyla maçı 148-147 kazandı.
Bu sezon 38. galibiyetini alan ev sahibi ekipte, Westbrook 43 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik, George da 45 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Donovan Mitchell'in 38 sayı ürettiği konuk takımda, Rudy Gobert 26 sayı, 16 ribaunt, Derrick Favors 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Raptors, seriyi 7 maça çıkardı
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Toronto Raptors, sahasında San Antonio Spurs'u 120-117 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine uzandı.
Kawhi Leonard'ın 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Raptors'ta, Pascal Siakam 22, Kyle Lowry ve Danny Green 17'şer sayıyla oynadı.
Konuk takımda DeMar DeRozan'ın 23, Marco Belinelli'nin 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 123-110
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 126-111
Orlando Magic-Chicago Bulls: 109-110
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 120-117
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 122-125
New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 104-115
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 106-112
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 104-114
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 148-147Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.