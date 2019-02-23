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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Aydoğan Cevahir adaylığını açıkladı

Kulüp üyelerinden Aydoğan Cevahir, mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Ercan Çakar  | 23.02.2019
Beşiktaş'ta Aydoğan Cevahir adaylığını açıkladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü üyelerinden Aydoğan Cevahir, kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında söz alan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulunarak, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan." ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.

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