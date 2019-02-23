Beşiktaş derbide saha avantajına güveniyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesinde, siyah-beyazlıların iç saha, sarı-lacivertlilerin deplasman performansı dikkati çekiyor.

Ligde 23. haftaya 3. sırada giren Beşiktaş bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Seyircisi önündeki maçların 6'sından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Ligin 3. haftasında seyircisi önünde Antalyaspor'a 3-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki diğer yenilgisini ise 12. haftada Demir Grup Sivasspor maçında (2-1) yaşadı.

Evinde oynadığı Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Bursaspor maçlarını kazanan Beşiktaş, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelelerinden de beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş 19 gol atıp 11 gol yedi

Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor maçında 4, Akhisarspor, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında ikişer gol atan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelelerinde ise birer gole imza attı.

İç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Beşiktaş, Antalyaspor'dan 3, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'dan ise ikişer gol yedi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında ise kalesinde birer gol gördü.

Fenerbahçe deplasmanda kayıp

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, Süper Lig'de haftaya puan cetvelinde 15. sırada giren Fenerbahçe, bu sezon ligde 11 deplasman mücadelesine çıktı.

Deplasmanlarda sadece 1 galibiyet alan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada tek galibiyetini 5. haftada Atiker Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Antalyaspor, Bursaspor maçlarından beraberliklerle ayrıldı ve deplasmanlardan 7 puan topladı.

5 gol attı, 14 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda 5 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu 11 karşılaşmanın 7'sinde rakip ağları havalandıramadı.

Dış sahadaki Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında birer gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde 2 gol kaydetti.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor mücadelelerinde üçer, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında ikişer, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında birer gol yedi.