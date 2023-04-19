Dolar
19.40
Euro
21.29
Altın
2,004.67
ETH/USDT
2,090.10
BTC/USDT
30,301.00
BIST 100
5,018.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Bahçelievler Kuleli Parkı'nda vatandaş ve gençlerle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

Fatih Erel  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

Istanbul

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için düzenlenecek elemelere Rusya'nın dahil edilmeyeceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları için oynanacak eleme müsabakalarına katılacak milli takımlar ilan edildi.

Türkiye'nin de bulunduğu listeye Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle dahil edilmezken, yerine Bulgaristan alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede sürecek
Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Hatay'da enkazın yaklaşık yüzde 83'ü kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye sektördeki trendleri vaktinden önce yakalamıştır

Benzer haberler

FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı "iç işlerine müdahale etmekle" suçladı

NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı

Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Avdiyivka’yı ziyaret etti

Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Avdiyivka’yı ziyaret etti
Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi

Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet