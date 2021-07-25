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Spor, Tokyo 2020

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek

2020 TokyoOlimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 57 kiloda bronz madalya maçına çıkacak.

Emrah Oktay   | 25.07.2021
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek

Tokyo

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, ilk raundu 1-0'la geçtiği müsabakanın ikinci raundunu da 3-0 önde bitirdi ve toplam skorda 4-0'lık üstünlük sağladı. Son raundu da 1-0 alan Hatice, maçı 6-0 kazandı.

Milli tekvandocu, bronz madalya maçında TSİ 15.00'te Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaşacak.

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