Milli atlet Emel Dereli Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar gülle atma elemeleri gerçekleştirildi.
Paris
Stade de France'da yapılan yarışlarda milli sporcu Emel Dereli, 17.02'lik derecesiyle kendi serisini 13. sırada tamamladı.
Genel klasmanda 24. olan Dereli, finallerde yarışma hakkı kazanamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.