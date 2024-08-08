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Spor, Paris 2024

Milli atlet Emel Dereli Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar gülle atma elemeleri gerçekleştirildi.

Bozhan Memiş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Milli atlet Emel Dereli Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Paris

Stade de France'da yapılan yarışlarda milli sporcu Emel Dereli, 17.02'lik derecesiyle kendi serisini 13. sırada tamamladı.

Genel klasmanda 24. olan Dereli, finallerde yarışma hakkı kazanamadı.

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