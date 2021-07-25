Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Milli yüzücü Baturalp Ünlü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Ercan Doğan   | 25.07.2021
Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Tokyo

Baturalp Ünlü, Tokyo Aquatics Centre'da 200 metre serbest seçme yarışlarında mücadele etti.

Yarışlarda 1.49.75'lik derecesiyle serisinde 8. olan ve genel sıralamada da 34.'lükte kalan milli yüzücü, Tokyo 2020'den elenen sporcu oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 268 kişi hayatını kaybetti
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek

Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya maçına çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya almak için mücadele edecek

Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya almak için mücadele edecek
Bahçe işlerinden fırsat bulup tatile götürmediği çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz inşa etti

Bahçe işlerinden fırsat bulup tatile götürmediği çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz inşa etti