Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Milli yüzücü Baturalp Ünlü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
Tokyo
Baturalp Ünlü, Tokyo Aquatics Centre'da 200 metre serbest seçme yarışlarında mücadele etti.
Yarışlarda 1.49.75'lik derecesiyle serisinde 8. olan ve genel sıralamada da 34.'lükte kalan milli yüzücü, Tokyo 2020'den elenen sporcu oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.